Simularon estar armados y asaltaron a chofer de aplicación: uno tiene 14 años

Un adolescente de 14 años y un joven de 18 que el jueves a la madrugada asaltaron a un conductor de aplicación y se llevaron el auto tras similar cargar un arma de fuego fueron aprehendidos por personal policial tras una persecución.

Fue personal de la comisaría cuarta el que demoró a los autores en la zona de Garay y Alio luego del robo cometido en Malvinas al 1100 cuando simularon poseer un arma de fuego mediante el sonido de carga.

Al confirmar que uno de ellos era menor se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que decidió la formación de causa penal y la entrega del adolescente a sus padres.

El mayor también fue imputado y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

En el marco de la causa se realizaron pericias sobre el rodado y se tomaron otras medidas judiciales en relación a hechos de similares características.