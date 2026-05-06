Jueves en Wallace con música en vivo y las promos de siempre

Wallace propone una nueva noche para disfrutar entre amigos con música en vivo, promos y el ambiente festivo que ya es un clásico en la ciudad.

Como en cada jornada, habrá happy hour para acompañar la noche y un menú especial de pizza y bebida pensado para quienes quieran festejar su cumpleaños junto a sus invitados.

La música en vivo estará a cargo del regreso de Tano Vera en Banda, con un show ideal para cantar, bailar y ponerle ritmo a una noche que promete extenderse hasta tarde.

Una propuesta perfecta para cortar la semana con buena música, promos y toda la energía de Wallace.