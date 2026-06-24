Video: las escuelas de Mar del Plata también le cantaron el cumpleaños feliz a Leo Messi

Mientras rompe todos los récords en la Copa del Mundial de Fútbol, Leo Messi vive por estas horas un cumpleaños muy especial y a miles de kilómetros, millones de argentinos le celebraron sus 39 años y le desearon lo mejor.

Como pasó en numerosas escuelas de Argentina, en Mar del Plata la primaria N° 35, le cantó el feliz cumpleaños al “10” y al final, le pidieron que traiga “la cuarta” Copa del Mundo.

Las muestras de amor incondicional también se vieron en la Escuela 503 “René Favaloro”: con ayuda de inteligencia artificial, los nenes de la primaria de Italia 3536 lo dieron todo y a las 10 en punto, con banderas y carteles, le celebraron a Lionel un nuevo año de su nacimiento.

También, en la Ep N° 18 de Independencia 3920, el patio de la primaria se vistió de celeste y blanco y los chicos le cantaron el cumpleaños feliz a Lionel Messi.