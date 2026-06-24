La espera terminó: Airbag vuelve a Mar del Plata con su tour “El Club de la Pelea II”

Consolidado como uno de los grandes fenómenos del rock en español, el trío de los hermanos Sardelli regresa a la ciudad con su tour El Club de la Pelea II.

El esperado reencuentro con el público marplatense será el viernes 17 de julio en el Polideportivo Islas Malvinas, donde la banda repasará los éxitos que marcaron su carrera y presentará las canciones de esta nueva etapa artística.

Las entradas podrán adquirirse en preventa exclusiva desde el martes 30 de junio a las 12, destinada a clientes BNA Visa, quienes además podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general comenzará el miércoles 1 de julio a las 12, con todos los medios de pago habilitados. En esta instancia, los clientes BNA Visa también contarán con la posibilidad de financiar su compra en 3 cuotas sin interés.

Con una convocatoria que crece año tras año y una puesta en escena de gran impacto, Airbag se prepara para protagonizar una de las fechas más destacadas de la agenda musical marplatense.

La banda inició el 2026 con cuatro estadios Vélez Sarsfield agotados, reafirmando el momento extraordinario que atraviesa. Con una propuesta cada vez más ambiciosa y un sonido que profundiza su costado más rockero sin perder la esencia que los llevó hasta acá, los hermanos Sardelli volvieron a demostrar por qué son uno de los fenómenos más importantes de la música hispana.

Los shows en Vélez marcaron el inicio de su gira 2026 y de una nueva etapa para la banda. Lejos de tomarse un descanso después de una de las giras más extensas y exitosas de su carrera, Airbag ya puso en marcha un nuevo recorrido que seguirá creciendo durante los próximos meses. Con nuevas canciones, una propuesta renovada.

Airbag escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más destacadas. Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con 5 estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas atravesadas por un concierto arrasador, fieles al estilo que los caracteriza.

En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I” confirmó el impacto del proyecto: el disco superó los 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.

Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiéndose y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español.