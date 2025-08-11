Tocan desde chiquitas y sueñan con conocer a Airbag: las emotivas historias de Miranda y Valu

El power trío llega a Mar del Plata y dos fans quieren concoerlos.

Dos artistas marplatenses de muy corta edad buscan cumplir uno de sus mayores sueños: conocer a la banda Airbag en su visita a la ciudad.

Con diferentes edades y talentos, cada una de ellas guarda una historia especial que emociona a todos.

Miranda tiene 15 años y desde muy chica toca el violín. Gracias al trabajo de dos jóvenes ingenieros que desarrollaron una prótesis 3D, logró sortear las barreras que su discapacidad le había impuesto y desarrolló un gran talento para la música.

Luego de recorrer escenarios locales y festivales nacionales, la adolescente sigue perfeccionando su técnica con el instrumento, hasta que una noticia la sorprendió: una de sus bandas favoritas desembarcaría en Mar del Plata.

"Quiero que vean mi versión de uno de sus temas", contó sobre la canción de Airbag que ella misma transformó de guitarra a violín.

Su video se viralizó y espera que su historia conmueva no sólo a los marplatenses, sino que llegue al grupo de los hermanos Sardelli para hacer realidad su sueño.

Pero Miranda no es la única, sino que otro talento persigue la misma ilusión: se trata de Valu, que con tan solo 9 años domina la guitarra eléctrica.

Conoce todos los temas de la banda y además interpreta canciones de Charly García, Spinetta y Cerati, entre otros grandes del rock.

Su deseo de conocer al power trío la llevó a mostrar su trabajo en redes, donde miles de personas la llenaron de mensajes de amor.