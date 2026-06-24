OSSE licita obras cloacales por más de $149 millones para ampliar el servicio en dos barrios de Mar del Plata

Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán (OSSE) avanzó con el proceso licitatorio para ejecutar nuevas obras de completamiento de redes cloacales en los barrios Parque Luro y Las Heras. La inversión prevista supera los $149 millones y permitirá extender el servicio a decenas de hogares de ambos sectores de la ciudad.

La apertura de sobres con las ofertas económicas fue encabezada por el presidente de OSSE, Tomás Amato, junto a la vicepresidenta Cristina Coria y autoridades del área de Compras. Las intervenciones forman parte del plan de ampliación de infraestructura sanitaria que la empresa lleva adelante en distintos barrios del Partido de General Pueyrredon.

Obras en Parque Luro

La primera de las licitaciones corresponde al completamiento de redes cloacales en Parque Luro, con un presupuesto oficial de más de $61 millones y un plazo de ejecución de 60 días.

Los trabajos se realizarán en distintos sectores de la zona norte, entre ellos López de Gomara entre Libres del Sud y Blas Parera; Valencia entre Mármol y Gutiérrez; Cardiel entre Pedraza y Pasteur; Pasteur entre Rejón y Cardiel; y Cardiel entre Derqui y Mármol.

Según detallaron desde la empresa, la obra contempla la instalación de unos 366 metros de cañerías colectoras, además de 17 conexiones domiciliarias y los trabajos complementarios necesarios para su funcionamiento.

Extensión de la red en Las Heras

La segunda intervención se desarrollará en el barrio Las Heras y demandará una inversión cercana a los $88 millones. También tendrá un plazo estimado de 60 días.

Las tareas alcanzarán distintos tramos de las calles Génova, Vignolo, Olazar, Nápoles y Puán, donde se prevé la colocación de aproximadamente 597 metros de cañerías colectoras y la ejecución de 31 conexiones domiciliarias.

Desde OSSE señalaron que la ampliación de la red permitirá mejorar el acceso al servicio de desagües cloacales para vecinos de sectores que aún no cuentan con cobertura total.

Próximos pasos

Tras la apertura de sobres, la documentación fue enviada a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, organismo encargado de analizar las propuestas presentadas y definir la futura adjudicación de las obras.

Con estas intervenciones, la empresa busca continuar ampliando la infraestructura sanitaria en distintos barrios de Mar del Plata y acompañar el crecimiento urbano con servicios esenciales.