Obras Sanitarias realizó mejoras pluviales para evitar inundaciones en cinco barrios de Mar del Plata

La empresa continuará con estos trabajos a lo largo del año.

Obras Sanitarias (Osse) Mar del Plata avanza con un plan integral de remodelación de sumideros y optimización del sistema pluvial en distintos puntos de la ciudad. Fueron finalizadas cinco intervenciones en Vértiz al 6700, Falkner al 5000, Hipólito Yrigoyen al 2600, Córdoba al 3800 y Maipú al 4900.

El programa contempla tareas sobre desagües estratégicos, combinando el reacondicionamiento de estructuras existentes con la construcción de nuevos dispositivos de mayor capacidad de escurrimiento, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y mejorar la respuesta ante lluvias intensas.

“Se trata de la primera etapa de un proyecto que continuará con nuevas intervenciones ya definidas. Se relevaron sectores donde era necesaria una renovación integral, debido a sumideros de dimensiones insuficientes o cámaras con estructuras antiguas. Estamos incorporando bocas de captación más amplias para mejorar el funcionamiento de todo el sistema”, explicó el presidente de Osse, el ingeniero Tomás Amato.

Parque Luro, Villa Primera, Centro, San José y Fortunato de la Plaza fueron las zonas donde se llevaron a cabo las mejoras.

La inversión destinada a esta etapa asciende a $202.966.000, financiada con recursos propios de la empresa sanitaria municipal.

Intervenciones realizadas y en ejecución:

Falkner 5000 al (Parque Luro) : remodelación de dos sumideros y construcción de cámara con sus respectivos enlaces.

: remodelación de dos sumideros y construcción de cámara con sus respectivos enlaces. Avenida Vértiz al 6702 (Fortunato de la Plaza) : construcción de dos nuevos sumideros y ejecución de enlaces al sistema existente.

: construcción de dos nuevos sumideros y ejecución de enlaces al sistema existente. Hipólito Yrigoyen al 2699 (Centro) : remodelación de tres sumideros y construcción de uno nuevo, con vinculación a las cámaras existentes.

: remodelación de tres sumideros y construcción de uno nuevo, con vinculación a las cámaras existentes. Córdoba al 3801 (San José) : remodelación de tres sumideros y construcción de un cuarto desagüe con mayor boca de ingreso, en función de la pendiente de las calles convergentes.

: remodelación de tres sumideros y construcción de un cuarto desagüe con mayor boca de ingreso, en función de la pendiente de las calles convergentes. Maipú al 4998 (Villa Primera) : remodelación de dos sumideros y construcción de cámara.

: remodelación de dos sumideros y construcción de cámara. Cerrito al 1602 (Cerrito y San Salvador) (en ejecución): remodelación de cuatro sumideros, con nuevos enlaces y cámaras.

Asimismo, la entidad sanitaria prevé continuar con este tipo de trabajo durante el año en otros sectores de la ciudad donde las condiciones actuales requieren mejoras.