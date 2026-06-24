El "Brujo" ghanés que "frenó" a Harry Kane aseguró que lo "liberó" para el próximo partido

El empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, dejó una de las historias más curiosas del torneo: el supuesto “trabajo espiritual” del brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam sobre Harry Kane, quien no pudo convertir y terminó con una noche frustrante ante la sólida defensa africana.

En la previa del encuentro, Bonsam, conocido internacionalmente por sus predicciones y por haberse adjudicado años atrás una lesión de Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2014, había asegurado que estaba trabajando para limitar la influencia del capitán inglés. “Estoy trabajando sobre Harry Kane. He mostrado antes de lo que soy capaz, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo”, afirmó el espiritualista ghanés en declaraciones replicadas por medios internacionales.

El propio Bonsam aclaró que su intención no era provocarle una lesión grave al delantero del Bayern Munich, sino apenas impedir que tuviera una actuación determinante contra Ghana. “No le deseo una lesión seria. Será solo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana”, sostuvo antes del partido.

Lo cierto es que, más allá de la explicación futbolística, el desarrollo del encuentro alimentó la leyenda: Inglaterra dominó la posesión, tuvo la pelota durante largos pasajes, pero no logró quebrar a una Ghana ordenada, intensa y muy disciplinada en defensa. La chance más clara del goleador inglés llegó a los 86 minutos, cuando Nico O’Reilly cabeceó al travesaño y Kane tomó el rebote, pero remató por encima del arco.

Después del partido, el propio delantero reconoció la dificultad de esa acción: “No pude ponerme bien encima de la pelota. Me respaldo para marcar ese tipo de chances la mayoría de las veces, pero soy delantero hace tiempo y sé que no siempre entran”.

El 0-0 hizo explotar las redes sociales, donde los hinchas ghaneses y varios usuarios neutrales bromearon con que el “trabajo” de Nana Kwaku Bonsam había dado resultado. Lejos de bajarse de la historia, el brujo ghanés volvió a hablar tras el encuentro y aseguró que su misión estaba cumplida. “Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra”, afirmó Bonsam, en una frase que volvió a viralizarse después del empate.