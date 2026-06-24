Le decía que iba a terminar muerta si no era su novia

Un sujeto de 23 años que conoció a una adolescente por redes sociales y luego la amenazó de muerte por WhatsApp porque rechazó ser su novia fue aprehendido tras un allanamiento en la ciudad de Quequén donde secuestraron una notebook, un celular y una réplica de arma de fuego.

La amenazaba vía redes sociales y WhatsApp.

Hace casi dos semanas un hombre de 53 años denunció en la Estación de Policía Comunal de Balcarce que un sujeto le enviaba mensajes de manera frecuente e intentaba video llamadas con su hija de 17 años en tono amenazante si no se ponían de novios. Le decía que “no sabía con quien se metía, que ya sabía dónde encontrarla y que iba a terminar muerta”, además de decirle que tenía una bala para ella.

A partir de los datos recabados por la Sub DDI de Balcarce, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la realización de un allanamiento en una vivienda de Quequén donde vive el usuario de la cuenta de donde comenzaron las amenazas. En el lugar identificaron al sujeto, le notificaron la formación de una causa por coacción y secuestraron los elementos de interés para la causa.

El allanamiento se hizo en Quequén.

En la vivienda estaba el hermano del imputado que registraba un pedido de captura activo desde octubre del año pasado por el delito de tenencia de estupefacientes por lo que fue detenido y trasladado a una dependencia policial de Necochea.