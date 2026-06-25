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"No estaba razonando bien": búsqueda desesperada de un hombre en Mar del Plata

Daniel Cardoso abandonó este miércoles su vivienda y desde entonces no logran ubicarlo. 

Quienes cuenten con información de Daniel, pueden comunicarse a los teléfonos 2234543963 y 2235189177.

25 de Junio de 2026 18:04

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una familia busca desesperadamente a Daniel Cardoso, de quien no tienen noticias desde el miércoles y el último contacto con él los mantiene preocupados.

Según informó su hermana en diálogo con 0223, el hombre mide alrededor de 1,80 metros, tiene cabello largo oscuro y ojos verdes, y vestía un jogging y "posiblemente" una campera clara o un buzo negro.

Buscan de forma desesperada a Daniel Cardoso en Mar del Plata.

También precisaron que Cardoso podría utilizar zapatillas rojas o verdes y una mochila amarilla con detalles en negro.

La inquietud de sus seres queridos se debe a que el sujeto "no estaba razonando bien mentalmente" durante el último tiempo, por lo que ante su ausencia y la imposibilidad de ubicarlo, radicaron la denuncia por averiguación de paradero.

Quienes cuenten con información de Daniel, pueden comunicarse a los teléfonos 2234543963 y 2235189177, o directamente con las autoridades (911).

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