Activaron el Alerta Sofía por un nuevo niño desaparecido en Corrientes

Su padre se lo habría llevado luego de un tiroteo en el que hirió a una persona.

La provincia de Corrientes volvió a activar el Alerta Sofía, esta vez, por la desaparición de Santos Riquelme Nahuá, un niño de 6 años de quien se desconoce el paradero desde la noche del domingo. El pequeño, presuntamente, fue captado por su padre en medio de un episodio de violencia familiar ocurrido en la localidad de Esquina.

El caso ocurrió la noche del 3 de mayo en una casa ubicada en la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini de la localidad del sudoeste de la provincia. De acuerdo con la reconstrucción que hicieron las autoridades policiales, señala el diario El Litoral, varias personas estaban reunidas allí cuando Santos Regis, el papá del chico, se presentó para hablar con su ex pareja y madre de su hijo.

En ese contexto, que aún se investiga, se inició una discusión entre ambos que derivó en un hecho violento. Según trascendió, el hombre disparó contra otro que estaba en la vivienda y luego se fugó con el nene. Desde entonces, nada se sabe de ellos.

“Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo”, expresó a Corrientes Hoy Mariana, madre del pequeño y ex pareja del hombre de 29 años que escapó.

La mujer contó que tiene dos hijos con Santos Regis, de quien se separó debido a episodios de violencia de género. Producto de esa denuncia, su ex marido estuvo detenido en 2024.

En medio de la desesperación, la mamá de Santos Riquelme relató cómo fue el momento que desencadenó la desaparición del niño el pasado domingo. En ese sentido, recordó que el hombre pasó a buscar a los nenes para pasar el día con ellos.

“Volvió a mi casa para buscar cosas porque se iban a ir a pescar. Al más chico no lo dejé ir, pero el grande quiso ir con el papá, y como todo estaba tranquilo lo dejé ir”, describió. Sin embargo, el desenlace de la jornada fue inesperado, ya que al regresar, entró a la casa de manera brusca y empezó a disparar e hirió a una persona. Luego salió de la casa junto al niño y no se supo nada más de ellos.

La búsqueda de Santos

El niño tiene tiene cabello rubio con rulos, ojos claros y tez blanca. La última vez que fue visto tenía puesto un pantalón largo de color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón tipo inflable.

Además del Alerta Sofía dispuesto por el Ministerio de Seguridad, orientado a la "localización, resguardo e integridad física del menor de edad, ante el temor de que su vida o salud puedan estar en riesgo", la Justicia abrió otra línea de investigación por tentativa de homicidio.

En tanto, la policía lleva adelante un operativo de rastrillaje en las rutas de ingreso y egreso de la provincia y en las zonas de frontera.

Los investigadores solicitan a la población que, en caso de tener información que permita localizar al niño y a su padre, se comuniquen por teléfono al 134. La llamada es gratuita, su contenido es anónimo y está disponible las 24 horas.