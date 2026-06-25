Cometió una violenta entradera, activó un celular robado y lo detuvieron

Uno de los dos sujetos acusados de cometer una violenta entradera el lunes pasado en el barrio Parque Bristol de Miramar fue aprehendido en las últimas horas por personal de la Sub DDI tras la realización de dos allanamientos y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El robo ocurrió cuando dos sujetos ingresaron a una vivienda donde redujeron a una familia y golpearon con un arma en la cabeza al dueño de casa: del lugar escaparon con una moto, una consola de juegos y seis celulares.

Intervino personal de la DDI.

Luego de varias tareas investigativas, incluyendo relevamientos vecinales, análisis de cámaras públicas y privadas, rastreo y geolocalización de los dispositivos celulares sustraídos a las victimas, se logró identificar a uno de los autores por lo que el fiscal Ramiro Anchou solicitó la realización de un par de allanamientos.

Este jueves el personal allanó una vivienda en calles Todos los Santos y Los Ombúes donde aprehendieron al sospechoso y secuestraron prendas de vestir presumiblemente utilizadas en el hecho y tres frascos conteniendo cogollos de marihuana, por lo que también se formó una causa por tenencia de estupefacientes.

Uno de los procedimientos.

En la vivienda ubicada en Los Ceibos entre Todos Los Santos y Porvenir secuestraron tres celulares y zapatillas, campera y una gorra presumiblemente empleada en el robo por lo que un hombre fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento.

El acusado del robo, de 32 años, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y este viernes será trasladado a Tribunales para prestar declaración.