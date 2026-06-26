Macabro: detuvieron a la dueña de un geriátrico acusada de golpear a ancianos, sedarlos y dejar morir a una abuela en Navidad

El avance de una investigación permitió aprehender este viernes a la dueña de un geriátrico clandestino de Mar del Plata acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a adultos mayores a su cargo. La mujer, de 57 años, quedó imputada por abandono de persona y fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

El caso salió a la luz a fines de diciembre de 2025, cuando una denunciante radicó una denuncia contra el hogar ubicado en Vieytes al 3400, donde once adultos mayores vivían en condiciones deplorables.

Según la reconstrucción policial, una de las ancianas - con hematomas en su cuerpo - manifestó que la propietaria la había golpeado y otro residente, atemorizado, intentaba esconderse dentro de un mueble.

La denuncia también reveló que la acusada suministraba antibióticos, clonazepam y rivotril a los residentes para mantenerlos sedados.

El dato más estremecedor: en la Navidad del año pasado murió en el lugar una anciana de nombre Alicia, por una infección y gangrena en un tobillo. Ante la muerte, la propietaria habría dicho "no perdemos nada".

Inspección y clausura

El 2 de enero, personal de la DDI Mar del Plata, junto a la UFI N° 7 a cargo del fiscal Carlos Russo y personal de la Inspección General y del Área Social de la Municipalidad de General Pueyrredon, se constituyeron en el lugar y encontraron nueve ancianos de entre 69 y 89 años. Varios presentaban lesiones en el cuerpo y el estado edilicio del establecimiento no reunía condiciones mínimas de contención, por lo que se procedió a su clausura.

Por directiva del fiscal Russo, los residentes fueron entregados a sus familiares. Quienes no tenían familiares responsables fueron derivados a dispositivos sanitarios y municipales.

Personal de la DDI inspeccionó el lugar el 2 de enero pasado.

Una anciana de 87 años fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) debido a un cuadro de desnutrición y mal estado general, mientras que otra residente de 74 años fue derivada a la Residencia Municipal Eva Perón.

Tras meses de investigación, declaraciones testimoniales y tareas de la Oficina de Judiciales de la DDI, la Justicia libró una orden de detención y allanamiento. Este viernes se concretó su aprehensión.

El geriátrico funcionaba en Vieytes al 3400.

Al momento del operativo, dentro de la propiedad se encontraban tres nuevos residentes de 77, 94 y 83 años, quienes estaban al cuidado de una joven de 23 años y se encontraban en buen estado de salud.

La imputada fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán, mientras la investigación continúa a cargo de la UFI N° 7.