Balaceras en la avenida Colón: secuestraron un arma con numeración suprimida, droga y ropa similar a uniformes policiales

Dos allanamientos simultáneos realizados este viernes en el barrio Belgrano dejaron como resultado el secuestro de un arma con numeración suprimida, estupefacientes fraccionados para la venta y prendas similares a las utilizadas por el personal policial, en el marco de una investigación por hechos de abuso de arma y lesiones registrados durante el mes de mayo.

Los procedimientos fueron llevados adelante por el Gabinete Técnico Operativo con apoyo del Grupo GAD, en domicilios ubicados en calle Moreno al 12000 y Diagonal Urrutia al 2100, en jurisdicción de la comisaría decimosegunda.

La pesquisa tuvo origen en diversos episodios con disparos de arma de fuego en la zona de avenida Colón y Urrutia que dejaron dos jóvenes heridos, a los que se sumaron denuncias por ataques a viviendas particulares en días posteriores.

Ropa policial y un arma sin numeración

En el domicilio de calle Moreno, los efectivos hallaron una serie de prendas y accesorios similares a los utilizados por personal policial: pantalones tipo fajina, camperas, chombas, una tricota y una pistolera. La Fiscalía dispuso el secuestro de los elementos sin adoptar medidas procesales sobre el identificado en ese inmueble.

El hallazgo más significativo se produjo en el allanamiento de Diagonal Urrutia, donde se incautó una pistola calibre .22 con numeración suprimida y municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y una importante cantidad de estupefacientes fraccionados para su comercialización. Las pericias orientativas realizadas en el lugar arrojaron resultado positivo para cocaína y cannabis sativa.

Durante el procedimiento en Diagonal Urrutia, una mujer intentó interferir el operativo y facilitar la fuga de los principales investigados, siendo reducida de inmediato por el personal policial.

Los imputados quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia, acusados por los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil, abuso de arma y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, la Fiscalía de Estupefacientes y los Juzgados de Garantías intervinientes.