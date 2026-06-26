Es sábado y juega la Selección: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

Este sábado 27 de junio Mar del Plata vivirá una jornada típicamente invernal. El cielo estará entre parcial y mayormente nublado, las temperaturas se mantendrán bajas y, afortunadamente, no se presentarán lluvias, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con una madrugada parcialmente nublada y una temperatura cercana a los 8 grados. Durante la mañana el termómetro descenderá hasta los 6°C, mientras que el cielo continuará parcialmente nublado y el viento soplará del noroeste hasta a 22 kilómetros por hora.

Con el paso de las horas se espera una mejora en la temperatura. Por la tarde alcanzará una máxima de 15°C, aunque el cielo pasará a estar mayormente nublado. En ese mismo período el viento rotará al sudoeste y disminuirá considerablemente su intensidad, con velocidad de apenas 2 km/h.

Hacia la noche y mientras la Selección argentina dispute en Texas el partido contra Jordania, el tiempo se mantendrá estable, con cielo mayormente nublado, una temperatura de 8°C aproximadamente y vientos leves del sector sudoeste.

El dato importante de la jornada es que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en 0% durante todo el día.