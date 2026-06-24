Después de tanto amagar, este jueves llegarían las lluvias a Mar del Plata

Después de una jornada en la que se preveían algunos chaparrones pero finalmente no llovió, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves atravesado por precipitaciones en Mar del Plata.

En principio, se espera que el miércoles finalice con 6°, viento de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h) proveniente del oeste, y también con chaparrones, aunque las probabilidades son bajas, de entre un 10 y 40 por ciento.

Anunciaron un sábado con 15 grados en Mar del Plata.

Por el lado del jueves, el organismo anunció lluvias aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h desde el oeste en la madrugada, chaparrones durante la mañana y la tarde, y lloviznas en las horas finales.

En cuanto a la temperatura, el SMN proyectó una máxima de 12° y una mínima de 4°, en sintonía a la registrada en los días pasados en la ciudad, mientras que acerca del viento, que correrá del oeste en un inicio, se estima que cambie al sudoeste desde la mitad de la jornada, pero no tendrá demasiada intensidad.

Para el viernes, en el que el termómetro alcanzará un grado más (13°), tan solo pronostican chaparrones por la tarde y sería la antesala de un sábado ideal para disfrutar de la costa, ya que se espera una máxima de 15°.