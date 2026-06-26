Un nene que aprendía a caminar murió tras caer a un pozo en la casa de sus abuelos

Una tragedia conmocionó este viernes a la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, cuando un nene de un año y cuatro meses murió tras caer a un pozo mientras se encontraba de visita en la casa de su familia materna.

Según replicó el sitio El Liberal, el pequeño -que estaba aprendiendo a caminar- se alejó unos metros del lugar donde se encontraba su madre y el resto de la familia. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron en el interior del pozo.

Su abuelo se arrojó al pozo para rescatarlo, pero el nene llegó sin vida al hospital.

El abuelo materno reaccionó de inmediato y se arrojó para rescatarlo. Una vez fuera del pozo, la familia trasladó al nene de urgencia al hospital de manera particular, pero pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron reanimarlo y el pequeño falleció.

Personal policial de la comisaría cuarta del Menor y la Familia intervino en el lugar. La fiscal Florencia Garzón ordenó las medidas de rigor para investigar las circunstancias del hecho.