Un nene que aprendía a caminar murió tras caer a un pozo en la casa de sus abuelos
El hecho ocurrió este jueves en el barrio Campo Rosso de la ciudad de Añatuya, cuando el pequeño se alejó unos metros de donde estaba su familia. Su abuelo se arrojó al pozo para rescatarlo, pero el nene llegó sin vida al hospital.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una tragedia conmocionó este viernes a la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, cuando un nene de un año y cuatro meses murió tras caer a un pozo mientras se encontraba de visita en la casa de su familia materna.
Según replicó el sitio El Liberal, el pequeño -que estaba aprendiendo a caminar- se alejó unos metros del lugar donde se encontraba su madre y el resto de la familia. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron en el interior del pozo.
El abuelo materno reaccionó de inmediato y se arrojó para rescatarlo. Una vez fuera del pozo, la familia trasladó al nene de urgencia al hospital de manera particular, pero pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron reanimarlo y el pequeño falleció.
Personal policial de la comisaría cuarta del Menor y la Familia intervino en el lugar. La fiscal Florencia Garzón ordenó las medidas de rigor para investigar las circunstancias del hecho.
Temas