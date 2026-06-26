Conmoción: una de las mayores promesas del fútbol venezolano fue hallado muerto

El dolor en Venezuela crece tras confirmarse la muerte de Yimvert Berroterán, mediocampista de apenas 18 años que integraba el proceso de la Selección Sub-20 y era considerado una de las principales promesas del país.

El joven había sido reportado como desaparecido luego de los terremotos que afectaron a distintas regiones de Venezuela y, finalmente, este viernes fue encontrado sin vida. Berroterán se había ganado un lugar dentro de las selecciones juveniles gracias a su talento y constante crecimiento. Dueño de una destacada técnica individual, buena conducción de balón, capacidad para el uno contra uno y un importante despliegue físico, era un volante con proyección que despertaba grandes expectativas dentro de la Federación Venezolana de Fútbol.

En la Selección Sub-17 disputó 17 partidos oficiales y convirtió tres goles, estadísticas que reflejaban la confianza que los entrenadores depositaban en él. Paralelamente, comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta de UCV FC, donde ya había sumado tres encuentros y 32 minutos en la máxima categoría.

La tragedia que golpeó al país también mantiene en vilo al ambiente deportivo, ya que, mientras se confirmó el fallecimiento de Berroterán, continúan las tareas de búsqueda de los futbolistas Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

La muerte de Berroterán se suma a la dolorosa pérdida del juvenil Víctor Andrés Palacios Ledezma, de apenas 14 años e integrante de las divisiones inferiores del Club Sport San Agustín.



