Macri en Mar del Plata: "El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras"

Mauricio Macri eligió Mar del Plata para dar uno de los mensajes políticos más contundentes de las últimas semanas. Durante el encuentro partidario "PROximo paso" realizado este viernes en La Normandina, el expresidente ratificó que el PRO votará la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni en ambas cámaras del Congreso, en medio de la tensión que generó la decisión del oficialismo de hacer caer la sesión del Senado para evitar precisamente ese debate.

"Quiero ratificar que, para que este cambio la gente lo pueda percibir, el PRO sostiene lo que dijo el primer día. Va a votar por la interpelación de Adorni en ambas cámaras", afirmó Macri ante los dirigentes reunidos en la ciudad.

Guillermo Montenegro fue uno de los oradores. Foto: 0223.

"No llegó por sus antecedentes, sino por una lealtad ciega"

El expresidente fue explícito sobre su postura respecto del funcionario. "No estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni porque la gente para un cargo de semejante importancia tiene que llegar por los antecedentes, no por una lealtad ciega", señaló, y agregó que "mantener a Adorni destruye el cambio" y genera "el ruido que no permite que todos valoremos los avances económicos que ha habido".

"Lo que ha sucedido los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza. Ese ruido hace mucho daño", dijo, aunque reconoció que valora los cambios implementados en materia económica.

Dirigentes y militantes del PRO se congregaron en La Normandina. Foto: 0223.

El rol del PRO de cara a 2027

El encuentro marplatense se dio en el marco de una gira que ya pasó por Resistencia, Vicente López, Mendoza y Santa Fe, y que busca posicionar al PRO como fuerza autónoma con identidad propia de cara a las elecciones legislativas de 2027.

"Donde el PRO gobierna, la gente vive mejor", afirmó Macri. "El kirchnerismo trató de montar un show. No tienen autoridad moral. Son unos caraduras. Siempre niegan la realidad", dijo sin perder la oportunidad.

Macri aseguró que el PRO es el "próximo paso". Foto: 0223.

Sobre el futuro del partido, el expresidente convocó a la militancia a estar activa: "El cambio no está garantizado. Necesitamos de gente valiosa comprometida que genere el valor central que mueve a una sociedad, que es la confianza. Nosotros no somos un paso atrás, somos el PROximo paso".

El evento se estructuró en torno a tres ejes -propuestas, responsabilidad de gestión y organización del partido- y contó con la presencia de Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y Soledad Martínez, entre otros dirigentes provinciales y locales.