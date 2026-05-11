El Pro toma distancia de Milei: "Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal"

El PRO de Mauricio Macri difundió un duro documento político en el que tomó distancia del gobierno de Javier Milei y cuestionó el accionar de sectores de La Libertad Avanza, a los que acusó de actuar “con soberbia y arrogancia” y de exigir sacrificios que “no están dispuestos a hacer”.

El texto, titulado “Manifiesto próximo paso”, fue impulsado por el espacio que conduce Mauricio Macri y marca un nuevo punto de tensión entre el PRO y la administración libertaria, pese al respaldo que el macrismo le brindó al oficialismo en distintas votaciones clave en el Congreso.

En el documento, el PRO sostuvo que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y remarcó que apoyar determinadas transformaciones no implica resignar la posibilidad de marcar diferencias. “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia y arrogancia”, señalaron desde el partido amarillo en lo que también se leyó como una referencia al caso Adorni.

"A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal", agregó en uno de los pasajes más polémicos.

Además, el espacio opositor planteó que “apoyar el cambio es decir lo que falta” y reclamó mayor coherencia dentro del Gobierno nacional. "Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", apuntó el documento publicado el domingo a la noche.

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a distintos episodios de tensión política y a los cuestionamientos cruzados que vienen protagonizando dirigentes del PRO y referentes libertarios.

¿Cómo repercute el documento en Mar del Plata?: Montenegro integra la mesa nacional del Pro que impulsó el documento.

La publicación del manifiesto coincidió con un contexto político complejo para la Casa Rosada, atravesado por la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Si bien desde el PRO ratificaron su respaldo a las reformas económicas impulsadas por Milei, el documento dejó en claro que el vínculo político atraviesa un momento de fuerte desgaste y evidenció nuevas diferencias entre ambos espacios de cara al escenario electoral de este año.