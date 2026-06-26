Amato destacó las nuevas obras cloacales de Osse: "Estamos alcanzando a alrededor de 60 familias"

El presidente de Osse, Tomás Amato, resaltó la importancia de sostener obras de red desde la firma.

El presidente de Osse, Tomás Amato, destacó la puesta en marcha de dos nuevas obras de ampliación de la red cloacal en los barrios Parque Luro y Las Heras y aseguró que permitirán brindar el servicio a unas 60 familias que hasta ahora permanecían fuera de la cobertura.

"Estamos muy contentos. Son dos barrios los alcanzados, Parque Luro y Las Heras, con lo que estamos alcanzando en esta etapa alrededor de 60 familias", expresó el funcionario en diálogo con Radio Extra 102.1, luego de que la empresa sanitaria llamara a licitación para ejecutar los trabajos, cuyo presupuesto oficial supera los $149 millones.

Amato remarcó que la expansión de las redes constituye una prioridad para la empresa municipal. "Siempre que podemos, a Osse le interesa ampliar la red", sostuvo sobre la intervención.

Las obras permitirán nuevas conexiones en Parque Luro y Las Heras.

Las obras demandarán una inversión cercana a los $150 millones y serán financiadas íntegramente con recursos propios de la empresa. "Se trabaja con recursos propios, que surgen de la tarifa que cobra Obras Sanitarias. En total hablamos de 150 millones de pesos aproximadamente", explicó.

Según los detalles difundido por la firma municipal, los trabajos comprenden la construcción de nuevas redes colectoras para completar el servicio en sectores que habían quedado sin cobertura cuando se ejecutaron las obras originales.

En Parque Luro, la intervención abarcará un sector delimitado por las calles Strobel, Concepción Arenal, López de Gomara y Constitución, donde se instalarán alrededor de 500 metros de cañerías cloacales, además de bocas de registro y conexiones domiciliarias. En tanto, en Las Heras se extenderá la red sobre distintos tramos de las calles Guanahani, Magallanes, Juramento y Heguilor, con más de 700 metros de nuevas cañerías, cámaras de inspección y conexiones para los frentistas.

Las autoridades de Osse impulsan una licitación para ejecutar la ampliación de red de agua.

Según explicó Amato, ambos barrios ya cuentan con una parte importante de la infraestructura, pero todavía existían manzanas que habían quedado excluidas de los proyectos originales. "Ambos barrios cuentan con una parte de las redes; faltaban estas manzanas, por eso se fue a un completamiento. Posiblemente cuando se hicieron las redes allí no vivía gente y ahora sí, por eso no se había llegado", señaló.

Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de 120 días y permitirán incorporar nuevos usuarios al sistema cloacal en dos sectores donde el crecimiento urbano dejó pendiente la extensión del servicio.