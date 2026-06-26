Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

La periodista tenía 54 años. El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado.

Hace instantes, se confirmó el fallecimiento de la periodista Ernestina Pais en un trágico accidente de tránsito en el partido bonaerense de San Isidro. Su auto fue impactado por una formación del Tren de la Costa, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano.

Según Infobae la mujer conducía un Honda Civic e intentó cruzar las vías del tren con la barrera baja. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó el fallecimiento de Pais en el acto.

En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial. La investigación del siniestro quedó a cargo de la UFI de Martínez.

Conmoción por el fallecimiento de Ernestina Pais

Ernestina Pais fue una querida periodista y conductora de radio y televisión, reconocida por su estilo espontáneo y su versatilidad. Su carrera en los medios comenzó en la década del 90, donde alcanzó mucha popularidad como conductora de programas de entretenimiento.

A lo largo de los años trabajó en distintos ciclos de televisión y radio, consolidándose como una figura reconocida por su cercanía con el público y su capacidad de abordar tanto contenidos informativos como cómicos.

En los últimos años, Ernestina habló públicamente sobre desafíos personales relacionados con la salud mental y el tratamiento de las adicciones. Su testimonio fue muy valorado por contribuir a visibilizar las problemáticas y promover la importancia de buscar ayuda profesional.