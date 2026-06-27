Los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia tienen una última oportunidad para beneficiarse de importantes descuentos durante el último fin de semana de junio.

La billetera virtual continúa ofreciendo promociones con un 25% de descuento en sectores como gastronomía y estaciones de servicio YPF Full.

Cuenta DNI trae nuevos beneficios este sábado.

Estas ofertas especiales estarán vigentes hasta el domingo 30 de junio, fecha límite para aprovechar los beneficios que ofrece la plataforma durante todo el mes. Además de estas promociones para los días sábado y domingo, Cuenta DNI mantiene descuentos en comercios de cercanía, ferias y garrafas, entre otros rubros.

Las promociones más destacadas para el fin de semana incluyen:

25% de descuento en gastronomía

25% de descuento en estaciones YPF Full

Todos los descuentos de Cuenta DNI que siguen vigentes hasta el 30 de junio

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes. Se alcanza con consumos de $50.000 mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Con estas acciones, el Banco Provincia busca apoyar a sus más de 10 millones de usuarios brindando alternativas para reducir gastos en consumos cotidianos y facilitar el ahorro en las compras diarias.