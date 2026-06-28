Se vienen obras: el Municipio recibió dos ofertas para nuevas tareas de bacheo
La licitación contempla trabajos de reparación de pavimentos en distintos sectores de General Pueyrredon. Las propuestas económicas quedaron ahora bajo análisis para definir la adjudicación de una intervención financiada por la Provincia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El gobierno de Agustín Neme dio un nuevo paso para avanzar con obras de reparación de calles de General Pueyrredon al recibir dos ofertas válidas en el marco de una licitación destinada a ejecutar tareas de bacheo financiadas con fondos aportados por la Provincia de Buenos Aires, con una inversión de casi 2 mil millones de pesos.
La apertura de sobres se realizó en las últimas horas y permitió conocer las propuestas presentadas por dos empresas interesadas en quedarse con los trabajos, que forman parte de un plan de mejoras de la infraestructura vial en distintos puntos del partido de General Pueyrredon.
Según el Acta de Apertura, el Emvial recibió una oferta de LFR Constructora Vial por $1.655 millones y una más onerosa de Pasalto Materiales por $2.087 millones, aunque propuso un descuento del 20% en caso de reibir un anticipo financiro del 5%, por lo que quedaría en $1.670 millones.
Una tercera oferta fue desechada en el mismo acto de apertura por no cumplir con ciertas condiciones. Ahora, las dos ofertas sobre la mesa serán analizadas en detalle por los organismos pertinentes.
Según se plantea en el Pliego de Bases y Condiciones, la obra apunta a la reconstrucción y reparación de pavimentos deteriorados con bacheos por 10.500 metros cuadrados, una de las principales demandas vinculadas al estado de las calles de la ciudad.
Los trabajos serán financiados con recursos provenientes de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, establecido en la Ley de Presupuesto 2026.
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