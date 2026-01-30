“Bacheo Express”: con una nueva técnica, el Municipio planea tapar más de 150 pozos por día

Cinco equipos simultáneos del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público están distribuidos en distintos puntos de Mar del Plata para solucionar una vieja demanda: el bacheo.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron este viernes que con la incorporación de una nueva metodología de “bacheo express”, con asfalto en frío para la reparación de pequeños baches, se trabaja por los barrios de la ciudad y se hace con una mínima interrupción del tránsito.

“De esta manera, fortalecemos el mantenimiento de calles de una forma rápida y efectiva. Sabemos que las calles son un tema central para los vecinos y vamos a seguir trabajando para dar respuesta a esa demanda”, señaló el intendente municipal Agustín Neme.

En tal sentido, el jefe comunal expresó: “Este sistema nos va a permitir reparar aquellos pequeños baches que, en definitiva, causan la misma incomodidad que uno grande, de los cuales continuaremos ocupándonos a través del bacheo tradicional”, concluyó.

Según informaron desde la comuna, el Bacheo Express en frío es un método sencillo, práctico y rápido que permite disponer de cinco cuadrillas de trabajo en simultáneo, cada una dotada de tres toneladas de material, reparando baches pequeños sobre pavimentos, ya sean de asfalto u hormigón. Cada cuadrilla completa un promedio de 30 a 50 baches por jornada y recorre cerca de 25 cuadras, lo que permitirá que se tapen más de 150 por día en los sectores seleccionados.

Acerca de su funcionamiento, la forma de aplicación es manual: se coloca el material pétreo en frío sobre el bache, se distribuye hasta completar el espacio y luego se compacta con un martillo hidráulico. De esta manera, se continúa con la reparación del siguiente punto.

Trabajos en Güemes, Independencia, San Juan y Colón

Respecto de las interrupciones del tránsito, el equipo técnico de Vialidad destacó que es menor, ya que se da solo por los minutos en los que se demora en tapar y pisar el material en la zona afectada. Y la maquinaria utilizada solo ocupa un carril, sosteniendo la circulación regular.

En el transcurso de esta semana, se ejecutaron este tipo de reparaciones en las zonas de Güemes; Independencia, San Juan y Colón. Se elige una artería y se lleva a cabo todo el recorrido, por ejemplo, en la calle Alberti desde Independencia a Güemes o por Formosa, desde San Juan a Güemes, así sucesivamente.

Este tipo de intervención se suma a las metodologías tradicionales ya existentes, como las cuadrillas de bacheo de hormigón; las unidades móviles de bacheo en caliente, que recorren diariamente la ciudad y abordan trabajos de mayor envergadura.