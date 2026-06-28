Villa Mitre madrugó a Alvarado y le cortó la racha

El equipo de Pablo Martel cayó en Bahía Blanca y se vuelve con las manos vacías a Mar del Plata.

Por la fecha 15 del Grupo D del Torneo Federal A, Alvarado cayó 1-0 ante Villa Mitre en el Estadio El Fortín y con este resultado bajó al segundo lugar en la tabla de posiciones del grupo.

Al minuto del partido el conjunto local sorprendió a los de Martel y se puso 1-0 arriba en el marcador. Victor Ayala recibió el centro de González y de volea puse el primer tanto del encuentro.

A los veinte minutos llegó la primera clara del conjunto marplatense. Tomás Federico vío la oportunidad de rematar desde afuera del área y sorprendió a Mazza que hizo lo que pudo, dejó el rebote que le quedó a Cervera y el atacante de Alvarado intentó una mediachilena pero la pelota se terminó yendo por encima del travesaño.

En la segunda parte el conjunto marplatense apretó con centros al área e intensidad pero no consiguió llevar el peligro necesario para igualar el marcador. Martel buscó soluciones en el banco de suplentes con el ingreso de Gorgerino, Miori y el "Colo" Sosa pero ninguno de ellos le terminó de dar lo que tanto necesitaba.

Con este resultado Alvarado volvió a perder después de siete encuentros en los que sumó consecutivamente. Además por el empate de Olimpo con Círculo Deportivo, el conjunto bahiense vuelve a ser el único líder del Grupo D con 24 pts. Mientras que el elenco marplatense se mantiene con 23 unidades en el segundo lugar.

La próxima fecha le tocará al equipo de Martel recibir a Germinal de Rawson en el José María Minella por la penúltima fecha del torneo con el objetivo de volver a sumar de a tres.

Síntesis:

Villa Mitre: 1- Juan Pablo Mazza; 2- Jeronimo Almada, 3- Ulises Olguin, 4- Thiago Pérez, 5-Nicolás Cavagnero, 6-Santos Bacigalupe, 7-Leonel Monti, 8-Alex Battigelli, 9- Tomás Ibarra, 10-Enco González, 11-Victor Ayala. DT:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao; 2- Facundo Centurión, 3- Matías Pérez, 4- Tomás Fernández, 5- Tomás Federico, 6- Pablo Hofstetter, 7- Nahuel Speck, 8- Lucas Chiozza, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ariel Castellano. DT: Pablo Martel.

Resultado: 1-0

Estadio: Estadio El Fortín