Kimberley no pudo aprovechar el envión y dejó pasar una chance clave en el Federal A

El “Dragón” igualó 0-0 ante Sol de Mayo en Mar del Plata y no logró sostener el impulso de la fecha anterior.

Kimberley no logró capitalizar su buen momento y terminó empatando 0 a 0 frente a Sol de Mayo de Viedma por la séptima fecha del Torneo Federal A. En un partido chato y condicionado por el viento, el equipo marplatense dejó pasar una oportunidad importante antes de quedar libre la próxima jornada.

El conjunto dirigido por Mariano Mignini volvió a asumir el protagonismo desde el inicio en el estadio José Alberto Valle. Con control de pelota y ocupación de espacios, intentó imponer condiciones, aunque a diferencia de su presentación anterior en Madryn, nunca encontró los caminos para romper el sólido planteo defensivo de la visita.

Por su parte, el equipo conducido por Diego Galván apostó a un libreto más directo. Sin necesidad de dominar la posesión, logró generar las situaciones más profundas, aunque se topó con un firme Nicolás Báez, que respondió con solvencia en los momentos clave para sostener el arco en cero.

La jugada más clara de la tarde llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Tras un intento de chilena de Castillo, la contra fue letal: Amud habilitó a Morales, que quedó mano a mano con el arquero, pero el “Pampa” respondió con un gran achique. En el rebote, Jara tuvo el gol con el arco casi vacío, pero su remate se estrelló contra el travesaño.

En el complemento, el desarrollo no cambió demasiado. Si bien el viento pasó a favorecer a Kimberley, las ideas siguieron sin aparecer. Mignini movió el banco, rompió el mediocampo e intentó sumar peso ofensivo con el ingreso de Facundo Russo, pero el equipo nunca logró generar peligro real.

Los ingresos de Iriarte y Santillán tampoco modificaron el trámite ante un rival que se conformó con el punto y lo defendió con orden hasta el final. Tras cuatro minutos de adición, el árbitro marcó el cierre de un partido que dejó más dudas que certezas para el “Dragón”.

Con este empate, Kimberley se mantiene en el segundo lugar pero ahora con diez unidades y deberá enfocarse en aprovechar la fecha libre para recuperar jugadores y ajustar piezas de cara a lo que será el duelo ante Círculo Deportivo en Otamendi, en el cierre de la primera rueda del campeonato.

Síntesis:

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Jonathan Zárate y Mauricio Miori; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Leandro Vella. DT: Mariano Mignini

Sol de Mayo: Martín Torres; Santiago López, Gustavo Areco, Matías Kucich y Lucas Amud; Claudio Curima, Fabio Giménez, Santiago Jara y Lucas Quilen; Santiago Pérez y Héctor Morales. DT: Diego Galván

Cambio en el PT: Emiliano Soria por Curima (S)

Cambios en el ST: 14' Facundo Russo por Miori (K), 24' Federico Oliva por Jara (S), 26' Leonel Iriarte por Vella (K) y Leonardo Verón por Mañas (K), 32' Enrico Zanelli por Zárate (K) y Juan Santillán por Castillo (K) y 44' Agustín Montero por Amud (S).

Árbitro: Diego Novelli

Estadio: José Alberto Valle