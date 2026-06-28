Kimberley goleó en casa y se ilusiona con pelearle el primer puesto a Olimpo

El equipo marplatense fue contundente en su regreso al José Alberto Valle, derrotó 3-0 a Guillermo Brown y quedó muy cerca de los puestos de privilegio en la Zona 4 del Torneo Federal A.

Kimberley ratificó su gran presente en el Torneo Federal A con una sólida victoria por 3-0 sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn en el esperado regreso al estadio José Alberto Valle. El conjunto dirigido por Mignini mostró eficacia en los momentos determinantes del partido y aprovechó la caída de Alvarado y el empate de Olimpo para meterse de lleno en la lucha por la cima del Grupo D.

El encuentro comenzó equilibrado, con ambos equipos buscando imponer condiciones. La visita avisó primero con un remate lejano que encontró una gran respuesta de Báez, pero el "Dragón" respondió rápidamente por la banda derecha. Laureano Tello desbordó y envió un centro preciso que encontró a Santiago Castillo, quien apareció en el área para empujar la pelota y abrir el marcador antes del cuarto de hora.

Con la ventaja a su favor, Kimberley manejó mejor los tiempos del partido, aunque sufrió durante un tramo del primer tiempo. Guillermo Brown generó varias situaciones claras con remates de media distancia y una chance tras un error en la salida local, pero entre la falta de puntería y la seguridad de Báez, el conjunto marplatense logró sostener la diferencia hasta el descanso.

En el complemento, el desarrollo continuó siendo intenso y parejo hasta que, a los 36 minutos, un tiro libre ejecutado por Ríos encontró un desvío en Santiago Castillo que descolocó al arquero y significó el 2-0. Apenas un instante después, la visita tuvo la oportunidad de descontar mediante un penal, pero Patricio Cucchi desvió su remate y desperdició la chance de volver a poner a Brown en partido.

Ya en tiempo de descuento, Mauricio Miori selló la goleada con un potente remate desde el borde del área para desatar el festejo de todo el José Alberto Valle. El 3-0 terminó reflejando la contundencia de un Kimberley que supo golpear en los momentos justos y aprovechar cada oportunidad que generó frente al arco rival.

Con este triunfo, Kimberley atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y alimenta la ilusión de pelear por el liderazgo de la Zona 4 del Federal A ya que se ubica en el tercer puesto con 22 unidades a dos puntos de Olimpo (el líder).

El próximo encuentro que le tocará al equipo de Mignini será en condición de visitante ante Sol de Mayo y luego cerrará la fase regular nuevamente de local ante Círculo Deportivo.

Síntesis:

Kimberley: 1- Nicolás Báez; 2- Agustín Vázquez; 3- Franco Mañas, 4- Tomás Loscalso, 5- Mauricio Miori, 6- Leonel Aquino, 7- Ever Ullúa, 8- Laureano Tello, 9- Santiago Castillo, 10- Jonathan Zárate, 11- Facundo Russo. DT: Mariano Mignini.

Guillermo Brown: 1- Grinovero, 2- Paparelli, 3- Moreno, 4- Conde, 5- Silva, 6- Díaz, 7- Esmay, 8- Kostelak, 9- Cucchi, 10- Zappulla, 11- Bravo. DT: Christian Corrales.

Resultado: 3-0

Árbitro: Pablo Núñez

Estadio: José Alberto Valle