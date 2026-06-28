¿Se acerca a River? El gesto de Ángel Correa que explotó en las redes sociales

El campeón del mundo eliminó de su perfil de Instagram la referencia a Tigres mientras continúan las negociaciones con River. En Núñez crece la expectativa por su posible llegada.

Ángel Correa volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases con un movimiento que rápidamente generó repercusión tanto en Argentina como en México. En medio de las negociaciones entre River y Tigres por su transferencia, el delantero campeón del mundo modificó su perfil de Instagram y eliminó la referencia que lo identificaba como futbolista del conjunto mexicano, un detalle que muchos interpretaron como una nueva señal de su deseo de cambiar de club.

El gesto no pasó inadvertido. Si bien Correa mantuvo en su cuenta las historias destacadas vinculadas a Tigres, la eliminación de la descripción en su biografía desató una ola de especulaciones. En México, la decisión fue tomada como un indicio de su intención de marcharse, mientras que en River renovó la ilusión de los hinchas, que siguen de cerca cada paso del atacante con la esperanza de verlo vestir la camiseta del Millonario.

Más allá de las interpretaciones que generan sus movimientos en redes sociales, la realidad es que la operación todavía no está cerrada. River ya alcanzó un acuerdo de palabra con Ángel Correa en cuanto a las condiciones personales de su contrato, por lo que el principal obstáculo continúa siendo la negociación con Tigres, que mantiene una postura firme respecto del monto de la transferencia.

El club mexicano pretende alrededor de 15 millones de dólares para desprenderse del delantero, mientras que la cláusula de rescisión asciende a 18 millones. Desde Núñez consideran elevada esa cifra y trabajan en distintas alternativas para acercar posiciones y destrabar una negociación que lleva varios días sin avances definitivos.

No es la primera situación que alimenta los rumores sobre una posible salida del ex Atlético de Madrid. Días atrás, Correa tampoco se presentó al inicio de la pretemporada de Tigres, una ausencia que coincidió con el momento de mayor intensidad en las conversaciones con River y que generó malestar entre los simpatizantes del club mexicano. Aunque luego se incorporó al plantel, aquel episodio ya había dejado en evidencia que su futuro estaba abierto.

Por ahora, la novela del mercado de pases sigue sin un desenlace. Sin embargo, cada gesto de Ángel Correa es observado con atención por ambas partes. Mientras River intenta acercar la oferta para convencer a Tigres, el delantero continúa enviando señales que alimentan la expectativa de los hinchas millonarios, que sueñan con uno de los grandes golpes del mercado argentino.