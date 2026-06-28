Sorteo 3386 del Quini 6: hubo 34 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $14 millones
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 28 de junio hubo en juego un pozo de más de 9.580 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3386 del Quini 6 de este domingo 28 de junio puso en juego esta noche un pozo de más de 9.580 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 3.193 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 38 - 43 - 00 -16 - 30 - 20. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.180 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 11 - 41 - 31 - 21 - 07 - 38. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 28 de junio
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 4.446 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 03 - 15 - 23 - 12 - 01 - 10. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 481 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 14 - 28 - 26 - 32 - 27 - 15.. Hubo 34 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $14 millones.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.150 millones de pesos.
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