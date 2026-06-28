Sorteo 3386 del Quini 6: hubo 34 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $14 millones

El sorteo número 3386 del Quini 6 de este domingo 28 de junio puso en juego esta noche un pozo de más de 9.580 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 3.193 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 38 - 43 - 00 -16 - 30 - 20. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.180 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 11 - 41 - 31 - 21 - 07 - 38. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 28 de junio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 4.446 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 03 - 15 - 23 - 12 - 01 - 10. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 481 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 14 - 28 - 26 - 32 - 27 - 15.. Hubo 34 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $14 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.150 millones de pesos.