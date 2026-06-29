Noche de cumbia y solidaridad en Brewhouse con Cumbia Grande

Si hay una banda que es sinónimo de fiesta es, sin dudas, la Orquesta Cumbia Grande que este sábado 4 se presentará en la Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830). En esta oportunidad, la entrada para el evento es un alimento no perecedero (arroz, fideos, aceite y/o puré de tomate preferentemente).

Los alimentos sugeridos son arroz, fideos, aceite y puré de tomates

El show es organizado en conjunto con "Jóvenes Solidarios" y "Ningún pibe con hambre" y los alimentos que se recolecten durante la velada serán destinados a diferentes comedores de la ciudad.

La Orquesta Cumbia Grande lleva más de 14 años de trayectoria y tres discos editados, y se consolidó como una de las propuestas más fuertes de la escena bailable argentina, gracias a su inconfundible cumbia en formato orquestal que cruza influencias urbanas, folclóricas y contemporáneas.

La banda combina arreglos originales, revisiones de clásicos y composiciones propias en un show pensado como una verdadera fiesta colectiva, donde el público es parte fundamental de la experiencia.

Las entradas para el show de este sábado pueden reservarse previamente en Cultutickets y luego canjearse en la puerta por el alimento no perecedero.