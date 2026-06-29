Dos empresas volvieron a presentarse para quedarse con el millonario contrato de mantenimiento de las cámaras de seguridad

El segundo llamado a licitación para contratar el mantenimiento integral del sistema de videovigilancia de General Pueyrredon volvió a despertar el interés de dos empresas. Exanet S.A. y NEC Argentina S.A. presentaron este lunes la documentación correspondiente en la apertura de sobres, por lo que el proceso continuará ahora con la evaluación de las propuestas y la posterior apertura de las ofertas económicas.

El contrato comprende el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de las 1.383 cámaras que integran la red de monitoreo municipal.

La licitación busca adjudicar por un plazo de 24 meses el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de las 1.383 cámaras de seguridad que integran la red municipal, además de los servidores, el centro de monitoreo, enlaces de comunicación y el resto de la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema. Se trata de un contrato con un presupuesto oficial de $3.984 millones, el más importante vinculado al área de seguridad durante este año.

El proceso licitatorio tuvo un recorrido accidentado. El primer llamado, realizado en mayo, también había contado con la participación de Exanet y NEC Argentina. Sin embargo, la comisión evaluadora concluyó que ambas ofertas presentaban incumplimientos formales respecto de los requisitos establecidos en el pliego y recomendó rechazarlas, lo que derivó en la convocatoria a un segundo llamado.

La Municipalidad avanza con una nueva licitación para garantizar el mantenimiento del sistema de videovigilancia durante los próximos dos años.

En esta nueva instancia, las mismas dos firmas volvieron a competir por el contrato. Durante el acto de apertura se verificó la documentación administrativa presentada por cada oferente vinculada a la oferta técnica, sin que se registraran observaciones, por lo que ambas quedaron en condiciones de continuar en el procedimiento. De confirmarse ello por las instancias de control, se procederá a la apertura del sobre 2 con la oferta económica.

El servicio que licita la Municipalidad resulta clave para el funcionamiento del sistema de videovigilancia urbana. El pliego contempla la conservación de las cámaras actualmente instaladas, la reparación de equipos ante fallas, el reemplazo de componentes, el mantenimiento del software y de los servidores, así como la disponibilidad permanente del sistema que opera desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Dos empresas volvieron a competir en el segundo llamado a licitación para prestar el servicio de mantenimiento de las cámaras de seguridad de General Pueyrredon.

La contratación también incluye tareas de mantenimiento evolutivo para adaptar la infraestructura tecnológica ante futuras necesidades, con el objetivo de garantizar el funcionamiento continuo de una de las principales herramientas utilizadas por el Municipio y las fuerzas de seguridad para la prevención del delito y el seguimiento de investigaciones.