El Municipio licita el mantenimiento de las 1.383 cámaras de seguridad por casi $4 mil millones

El servicio abarca el mantenimiento de las más de 1.300 cámaras municipales y de las oficinas del COM, entre otros.

La Municipalidad de General Pueyrredon lanzó una licitación pública para contratar el servicio de mantenimiento integral del sistema de cámaras de seguridad del distrito, con un presupuesto oficial fijado en $3.960 millones y un plazo de prestación previsto por 24 meses.

El expediente corresponde a la Licitación Pública Nº 02/26 y contempla el mantenimiento técnico de las 1.383 cámaras actualmente instaladas en distintos puntos del partido, además de la infraestructura tecnológica asociada al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado sobre avenida Juan B. Justo. La apertura de sobre se estableció para el 1ro de junio.

El Municipio cuenta actualmente con 1.383 cámaras de seguridad.

Según el pliego, la empresa adjudicataria deberá garantizar una disponibilidad mínima del 90% de las cámaras y resolver las fallas en un plazo máximo de 48 horas corridas. También tendrá que asegurar estándares mínimos de calidad de imagen, tanto para visualización como para grabación.

La contratación incluye además la administración del sistema de videovigilancia Milestone, utilizado actualmente por el Municipio, junto con la actualización de licencias, mantenimiento de servidores y funcionamiento de sistemas analíticos como Briefcam, Agent VI y NeuralLabs.

Entre las tareas previstas también figuran el mantenimiento de los espacios de trabajo vinculados al monitoreo, la administración del videowall del COM y el mantenimiento de la red de datos y fibra óptica municipal.

La licitación está a cargo de la Secretaría de Seguridad, conducida por Rodrigo Goncalves.

En ese punto, el pliego detalla que la red actual cuenta con unos 300 kilómetros de fibra óptica en tecnología GPON y otros 150 kilómetros en formato anillo/estrella, además de nodos inalámbricos exclusivos para cámaras de seguridad.

La empresa adjudicataria deberá realizar un relevamiento completo de esa infraestructura y confeccionar un plano digital actualizado con toda la red, incluyendo conexiones, nodos y disponibilidad de capacidad.