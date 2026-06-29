Clima: la última semana de junio se despide con mucho frío y algunos chaparrones

La última semana de junio y el comienzo de junio, promete para Mar del Plata varios días invernales y momentos de inestabilidad, según advierte el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su último informe, el organismo anticipa un lunes 29 de junio con una temperatura que oscilará entre los 3°C y los 10°C. Durante la tarde existe una baja probabilidad de lluvias –del 10 al 40%- mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto de la jornada. El viento soplará del sector sudoeste con intensidades moderadas.

Para el martes 30 se espera una mejora en las condiciones pero con más frío: el cielo estará parcialmente nublado y con neblinas en las primeras horas del día y hacia la tarde, momentos de sol. La temperatura mínima descenderá hasta los 0°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C, configurando una mañana muy fría. El viento será del noroeste.

Julio arranca con un clima “de miércoles”

El cambio más importante llegará el miércoles 1 de julio. El pronóstico del SMN anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40% tanto durante toda la jornada, acompañadas por un marcado incremento del viento. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 51 y los 59 km/h, por lo que no habría que descartar alguna alerta para ese día. La temperatura se moverá apenas entre los 2°C y los 8°C.

Hacia el jueves 2 sigue la inestabilidad durante las primeras horas del día, con posibles chaparrones. Por la tarde el cielo despeja y estará parcialmente nublado, con una mínima de 2°C y una máxima de 9°C. Aunque persistirá el viento, del sudeste, ya no se prevén lluvias.

El viernes 3 se presentará con nubosidad variable y un leve ascenso térmico. La máxima alcanzará los 11°C, mientras que la mínima será de 4°C. El viento continuará predominando del sector sudoeste y por la tarde noche, del noreste.

El fin de semana mantendría el tiempo estable. Tanto el sábado 4 como el domingo 5 se esperan jornadas mayormente nubladas, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 11°C el sábado, y entre 5°C y 10°C el domingo. No se esperan lluvias pero sí la continuidad de las bajas temperaturas.