Lunes rozando los 0°C: a qué hora podría lloviznar en Mar del Plata

Cómo estará el tiempo este lunes 29 de junio en la ciudad.

El inicio de la última semana de junio estará marcado por el frío en Mar del Plata. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 29 de junio también podrían volver a registrarse lloviznas en la ciudad.

En qué hora del día podrían registrarse lloviznas.

La jornada combinará un cielo parcialmente nublado con vientos del sector sudoeste. Las temperaturas oscilarán entre 1°C de mínima y 11°C de máxima.

Cómo estará el tiempo este lunes, según el SMN

La madrugada comenzará con una temperatura cercana a los 5°C, el cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste, de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El momento más frío del día se registrará en la mañana, con una mínima prevista de apenas 1 grado. El cielo continuará con nubosidad parcial y, afortunadamente, sin probabilidades significativas de lluvias.

Para los que arrancan temprano con actividades laborales o escolares, la recomendación es: salir muy abrigados.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 11°C durante la tarde. Sin embargo, será el período con mayor inestabilidad de la jornada ya que se prevé una probabilidad de lloviznas de entre el 10% y el 40%.

El viento, en este momento del día, soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para la noche, la entidad pronostica una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 9°C y sin probabilidad de precipitaciones.

Para los que arrancan temprano con actividades laborales o escolares, la recomendación es: salir muy abrigados. Para el resto del día, por las dudas, no estaría de más sumar el paraguas.