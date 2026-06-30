DJ fue a tocar a una fiesta, terminó desmayado en el parque y no sabe qué pasó: le falta la consola y la compu

Un DJ de 22 años fue hallado inconsciente en la casa donde había concurrido para musicalizar un cumpleaños. Además de su delicado estado de salud, su familia denunció que desaparecieron los principales equipos que utilizaba para trabajar. ¿Qué pasó en la fiesta?

De acuerdo con la presentación realizada por su madre, el joven salió de su domicilio alrededor de las 20.30 del lunes a bordo del vehículo familiar para dirigirse a una vivienda ubicada en la zona de las calles 15 y 172. Allí tenía previsto prestar servicio como DJ y llevaba consigo una consola Pioneer y una notebook.

La preocupación comenzó durante la mañana siguiente, cuando el joven no regresó a su casa y no respondía los llamados. Tras intentar comunicarse sin éxito, la mujer logró contactar a la madre del organizador del cumpleaños, quien le informó que el DJ aún permanecía en la propiedad y que estaba inconsciente.

Al llegar al lugar, la madre encontró a su hijo tendido sobre el parque, con la ropa mojada en la parte superior del cuerpo y sin reaccionar. Ante esa situación decidió trasladarlo de inmediato al Hospital Mario Larrain de Berisso, donde quedó internado en observación.

Mientras el joven recibía atención médica, la familia advirtió que faltaban varios de los objetos con los que había llegado a la fiesta. Según la denuncia, no estaban la consola mezcladora, la notebook ni el pantalón que vestía, aunque sí recuperaron su teléfono celular y el bolso que contenía la billetera.

Por estas horas, la investigación busca establecer qué ocurrió durante la celebración y cómo terminó el joven en ese estado. Los pesquisas intentan determinar si el cuadro estuvo relacionado únicamente con un consumo voluntario o si existió algún otro hecho que explique su desvanecimiento.

La causa permanece en plena etapa investigativa y, por el momento, no hay personas imputadas. Los investigadores aguardan que el DJ pueda prestar declaración una vez que reciba el alta médica, mientras avanzan con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer el episodio y localizar los equipos de trabajo desaparecidos.