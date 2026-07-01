Wallace presenta un fin de semana a puro tributo

Wallace prepara un fin de semana especial con dos noches dedicadas a grandes referentes de la música popular argentina, combinando shows en vivo, promos y el ambiente festivo que ya caracteriza al bar.

El sábado será el turno de un homenaje a Leo Mattioli, con un repertorio ideal para cantar, bailar y revivir los clásicos del referente de la cumbia santafesina.

El domingo, la propuesta continuará con una noche dedicada al Indio Solari, pensada para los fanáticos del rock nacional y para quienes quieran reencontrarse con canciones que marcaron generaciones.

Como siempre, Wallace acompañará ambas noches con sus promos habituales: happy hour, pizza gratis en mesas de mujeres y el menú especial de pizza y bebida para quienes quieran festejar su cumpleaños junto a sus invitados.