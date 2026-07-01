Wallace presenta un fin de semana a puro tributo
El bar ubicado en Alberti 2933 propone dos noches especiales con homenajes en vivo a dos íconos de la música popular argentina, con happy hour, pizza gratis para mesas de mujeres y promociones especiales de cumpleaños.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Wallace prepara un fin de semana especial con dos noches dedicadas a grandes referentes de la música popular argentina, combinando shows en vivo, promos y el ambiente festivo que ya caracteriza al bar.
El sábado será el turno de un homenaje a Leo Mattioli, con un repertorio ideal para cantar, bailar y revivir los clásicos del referente de la cumbia santafesina.
El domingo, la propuesta continuará con una noche dedicada al Indio Solari, pensada para los fanáticos del rock nacional y para quienes quieran reencontrarse con canciones que marcaron generaciones.
Como siempre, Wallace acompañará ambas noches con sus promos habituales: happy hour, pizza gratis en mesas de mujeres y el menú especial de pizza y bebida para quienes quieran festejar su cumpleaños junto a sus invitados.
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