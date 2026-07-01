Banco Provincia bajó las tasas y extendió los plazos para refinanciar deudas

El foco está puesto en quienes registran ingresos menores a cuatro salarios mínimos y en aquellos que cobran salarios, jubilaciones y pensiones en el banco.

Banco Provincia presentó Ponete al día, un nuevo plan integral de refinanciación de deudas que busca brindar alivio financiero para las familias mediante una importante reducción de tasas de interés, ampliación de plazos y condiciones más accesibles. La propuesta apunta a facilitar la regularización de compromisos crediticios con un esquema especial para clientes en situación de morosidad al 31 de mayo de 2026.

El eje central es una baja de tasas y la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses (seis años), con opciones segmentadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.

“Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, indicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En los casos de mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, las personas que cobran sus sueldos, jubilaciones y pensiones en la entidad bancaria ahora pueden acceder a una tasa del 50%. En tanto que para aquellos con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000), la tasa baja al 39% anual. Por ejemplo, en este segmento la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $36.110.

La banca pública bonaerense mejoró las condiciones de plazos y tasas para el programa de refinanciación de deudas.

Por otra parte, para mora avanzada -cuando es mayor a 90 días-, se ofrece una tasa especial de 31% anual. Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento que, con una tasa de refinanciación convencional, verían afectados más del 50% de sus ingresos. En este caso, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $30.732.

Plan especial para deudas en tarjeta de crédito

Otro de los puntos fuertes del anuncio es una opción especial para quienes sólo necesitan refinanciar sus consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Podrán hacerlo con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales. Para utilizar esta opción, el cliente debe registrar un atraso de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones. Para este tipo de refinanciación, la cuota mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 60 meses, es de $39.418.

La acción tiene un beneficio que no es habitual en las refinanciaciones de este tipo de productos: permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. Por ejemplo, si la persona tenía un disponible de 2 millones y refinancia 500 mil pesos, el nuevo monto máximo para uso del plástico será de 1,5 millones.

Foco en el sector público y previsional

Si bien estas opciones especiales de refinanciamiento están disponibles para todas las personas en mora, el plan está enfocado en las 2,1 millones que cobran haberes y beneficios previsionales a través del banco, ya que estos sectores enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros y, por ese motivo, necesitan un acompañamiento especial a través de condiciones más accesibles y sostenibles en el tiempo.

El plan ya logró más de 66 mil acuerdos de recupero de deudas por $234 mil millones.

Además, al igual que lo hace desde comienzos de año, Banco Provincia continuará con un esquema de refinanciación de deudas para quienes entraron en mora durante junio, que combina tasas bajas, plazos amplios y soluciones adaptadas para familias y empresas.

Con este plan, durante los primeros cinco meses del año, la banca pública bonaerense logró más de 66 mil acuerdos de recupero de deuda por 234 mil millones de pesos, un 157% más que los realizados en el mismo período de 2025.

“Los acuerdos alcanzados este año reflejan el impacto que están teniendo las políticas económicas del Gobierno nacional sobre los hogares bonaerenses. Frente a esa realidad, a redoblar esfuerzos para seguir presente con herramientas que protejan a las familias y las ayuden a atravesar este momento”, sostuvo Cuattromo

Cómo gestionar la refinanciación

Las personas en mora podrán refinanciar sus deudas de lunes a viernes en las sucursales, de 10 a 15. También pueden comunicarse al 0810 222 6672 (línea exclusiva) o al WhatsApp oficial (11 2821 6222). Algunos clientes recibirán ofertas de refinanciación directas en su perfiles de Home Banking BIP y en la app BIP móvil, donde podrán aceptar directamente la opción y autogestionar su refinanciación.

Esquema de tasas para refinanciación de deudas