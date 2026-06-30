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Cuáles son los descuentos en supermercados que ofrece Cuenta DNI de Banco Provincia durante julio

La billetera digital continúa con sus descuentos en supermercados de toda la provincia. Quienes cobren jubilaciones y pensiones a través de la banca pública bonaerense tienen un 5% adicional de ahorro en este beneficio.

Cuáles son los descuentos en supermercados que ofrece Cuenta DNI de Banco Provincia durante julio

30 de Junio de 2026 18:42

Por Redacción 0223

PARA 0223

Cuenta DNI, la billetera digital gratuita del Banco Provincia, continúa en julio con su esquema de descuentos semanales en supermercados de toda la provincia de Buenos Aires, con beneficios que se suman a las promociones en comercios de cercanía, ferias, mercados, librerías y farmacias.

El calendario de promociones en supermercados es el siguiente:

Lunes

Día: 10% de descuento, sin tope de reintegro.

Martes

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana y por cuenta, a partir de un ticket mínimo de $30.000. Las cadenas participantes son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII) y Super Güemes.

Nini Mayorista: 15% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales de la cadena.

Toledo: 15% de descuento sin tope de reintegro, con devolución vía reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Miércoles

Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto. El beneficio aplica en todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

La Anónima: 10% de descuento con tope de reintegro de $5.000 semanales y compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar: 10% de descuento con tope de reintegro de $6.000 por semana.

Jueves

Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto.

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