Cuáles son los descuentos en supermercados que ofrece Cuenta DNI de Banco Provincia durante julio
La billetera digital continúa con sus descuentos en supermercados de toda la provincia. Quienes cobren jubilaciones y pensiones a través de la banca pública bonaerense tienen un 5% adicional de ahorro en este beneficio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cuenta DNI, la billetera digital gratuita del Banco Provincia, continúa en julio con su esquema de descuentos semanales en supermercados de toda la provincia de Buenos Aires, con beneficios que se suman a las promociones en comercios de cercanía, ferias, mercados, librerías y farmacias.
El calendario de promociones en supermercados es el siguiente:
Lunes
Día: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
Martes
Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana y por cuenta, a partir de un ticket mínimo de $30.000. Las cadenas participantes son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII) y Super Güemes.
Nini Mayorista: 15% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales de la cadena.
Toledo: 15% de descuento sin tope de reintegro, con devolución vía reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
Miércoles
Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto. El beneficio aplica en todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.
La Anónima: 10% de descuento con tope de reintegro de $5.000 semanales y compra mínima de $25.000 por semana y por persona.
Josimar: 10% de descuento con tope de reintegro de $6.000 por semana.
Jueves
Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto.
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