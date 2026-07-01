¿Cae aguanieve?: una ola de frío ártico viene hacia Mar del Plata

En el inicio de julio, Mar del Plata atraviesa una alerta amarilla por frío extremo y el panorama para los próximos días no es alentador, con el inminente ingreso de una nueva ola de bajas temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este miércoles hasta el viernes inclusive, se esperan temperaturas que por la mañana y la noche podrían ser de bajo cero. La inestabilidad también suma su cuota, con la posibilidad de chaparrones.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino adelantó a 0223 que este miércoles entrará a la atmósfera una masa de origen Antártica, que va a traer mucho frío. “Hasta el viernes van a ser los días más fríos, con máximas de 7, 8 grados, mínimas también bastante bajitas, entre 0 y 1 grado. Y con la posibilidad de heladas en las afueras de Mar del Plata. Y mucho viento del sur con la probabilidad de chaparrones, sobre todo este jueves”.

Fin de semana congelado

Según el especialista, a partir del domingo se espera el ingreso de un sistema de baja presión, que va a sumar inestabilidad.

“No lo consideraría ciclogénesis, pero sí es un sistema de baja presión que va a dejar algunas lluvias en Mar del Plata. Y bueno, al hacer frío puede ser que algo de aguanieve pueda llegar a caer, sobre todo en las zonas más alejadas de la ciudad, como en la Sierra de los Padres”, dijo Pagliarino.

Según explicó y la masa de origen antártica es la peor de todas. "La que está sobre Mar del Plata es mucho más fría y seca que la de origen polar. Y nace en zonas digamos cercanas a la Antártida, pero no precisamente en el continente. Así que la de origen polar tiene un poco más de humedad y si bien dura un poco más, tiene otras características y no es tan fría como esta que va a venir acá a la Argentina”, concluyó.