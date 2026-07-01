Un defensor y un talentoso: Aldosivi anunció dos nuevos refuerzos

A paso firme, Aldosivi sigue armando el plantel para afrontar el Torneo Clausura e Israel Damonte ya cuenta definitivamente con otros dos futbolistas que se suman para pelear un lugar y ayudar a mantener la categoría, el principal objetivo en la segunda mitad de la temporada.

El defensor Joaquín Pombo selló su vínculo con el "tiburón" y firmó el contrato que lo une por un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2027. Con 25 años y 1.90 metros, llega proveniente de Independiente del Valle de Ecuador. Zaguero zurdo, fuerte y con buen juego aéreo en las dos áreas, comenzó su carrera en Arsenal, donde debutó en Primera División. También jugó en Banfield.

Otro que se mencionaba y selló su vínculo es Lucas Castro, el talentoso mediocampista ofensivo que viene de Gimnasia y Esgrima de La Plata y a quien Damonte conoce muy bien de Sarmiento de Junín. El "Pata", con 37 años, tiene una extensa trayectoria, tanto en el fútbol argentino como en el exterior, donde jugó en Italia y Turquía.

De esta forma, se sigue armando el "tiburón" con una mexcla de experiencia y juventud para afrontar un semestre muy difícil.



