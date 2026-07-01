Prófugo atrapado: tenía pedido de captura por drogas y lo detuvieron en una moto robada

El hombre era buscado por un caso de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un hombre de 40 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fue detenido cuando circulaba a bordo de una motocicleta robada.

Fue personal del Grupo de Prevención Motorizada el que realizaba un operativo en jurisdicción de la comisaría sexta y vio una moto Bajaj Rouser NS 200 sin chapa patente que realizaba maniobras peligrosas en la zona de avenida Champagnat y la vía, por lo que procedieron a interceptarla.

Al inspeccionar el rodado constataron que presentaba el número de motor totalmente suprimido, además de daños compatibles con una posible maniobra ilícita, entre ellos el tambor de arranque, la tapa del tanque de combustible y el asiento violentados.

Al identificar al conductor y verificar sus datos en el sistema informático policial, se estableció que sobre el mismo pesaba un pedido de captura activo, requerido por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Mar del Plata, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, desde marzo de este año.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión del imputado por el delito de encubrimiento por supresión de numeración registral, el secuestro de la motocicleta y del teléfono celular que llevaba consigo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.