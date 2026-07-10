Generaba disturbios y amenazó a la Policía: lo detuvieron

La Municipalidad de General Pueyrredon —a través de la Secretaría de Seguridad— informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en Corrientes al 2000 luego de un alerta recibido por el Whatsapp sobre la presencia de un "delincuente del espacio público" que se encontraba generando disturbios e increpando a vecinos.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron al hombre, quien presentaba aparentes signos de ebriedad y se encontraba en un evidente estado de alteración. Al momento de proceder a su identificación junto a personal policial, el individuo adoptó una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas contra los efectivos intervinientes.

El hombre además molestaba a los vecinos

Ante esta situación, personal policial procedió a la colocación de esposas de seguridad para resguardar la integridad física de terceros, del personal actuante y del propio involucrado.

Posteriormente, con apoyo de un móvil policial fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes.

Se recuerda que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales