Llamativa ausencia: relevamientos no ubican a Mar del Plata entre los destinos de vacaciones de invierno

La ausencia de Mar del Plata en el ranking, uno de los destinos turísticos históricos del país, genera preocupación.

La cuenta regresiva para las vacaciones de invierno ya comenzó, pero un dato encendió una señal de alerta en el sector turístico de Mar del Plata. Distitnos relevamientos realizados en las últimas semanas no muestran a la ciudad como uno de los destinos más elegidos.

Por ejemplo, la plataforma de reservas Booking ubicó a los cinco destinos nacionales más buscados por los argentinos para el receso escolar y la ciudad no aparece entre ellos. A la par, sitios como Turismocity reflejaron que en el top se encuentran otras localidades antes que Mar del Plata.

La ausencia de Mar del Plata en el ranking, uno de los destinos turísticos históricos del país, genera preocupación.

Según los principales estudios, San Carlos de Bariloche encabeza las preferencias de los viajeros, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta, un listado que refleja una fuerte inclinación por destinos de nieve, naturaleza y escapadas urbanas.

La ausencia de Mar del Plata, uno de los destinos turísticos históricos del país, genera preocupación en un contexto en el que el sector espera que las vacaciones de invierno ayuden a mejorar una temporada que viene mostrando niveles de actividad por debajo de otros años.

"Es un indicativo para poder mejorar, estamos a tiempo de lanzar más propuestas y promociones", confiaron operadores a 0223

Si bien la Costa Atlántica históricamente fue un destino de verano y los sondeos no reflejan la totalidad del mercado, funcionan como un indicador de las tendencias de demanda para las próximas semanas.

En Mar del Plata, operadores turísticos vienen siguiendo con atención el nivel de reservas para el receso invernal, con expectativas de que las decisiones de último momento permitan mejorar la ocupación. Sin embargo, quedar fuera de los principales destinos buscados refleja el desafío que enfrenta la ciudad para captar visitantes en una temporada cada vez más competitiva.

San Carlos de Bariloche encabeza las preferencias de los viajeros, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.

"Es un indicativo para poder mejorar, estamos a tiempo de lanzar más propuestas y promociones", confiaron operadores a 0223, poniendo el énfasis en el turismo de cercanía.