McGregor vs Holloway: convierte tu pronóstico en un bono con 1xBet

El rey ha vuelto

Si buscas la pelea UFC hoy o te preguntas quién pelea hoy en UFC, el regreso de Conor McGregor es, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. “The Notorious” está listo para volver a subir al octágono tras un parón de cinco años. «Ahora tengo mucha más experiencia y mayor destreza técnica que en 2013». En el UFC Fight Night 26, derrotó a Holloway por decisión unánime y está decidido a repetir ese éxito trece años después.

Para todos es un misterio en qué forma estará McGregor de cara a la próxima gran pelea. El propio Conor afirma que ha dejado su ego a un lado y que ha estado trabajando duro con su entrenador para perfeccionar sus golpes.

En su primer enfrentamiento, McGregor superó a Holloway en casi todos los aspectos del combate. El irlandés fue superior en el juego de pie, conectó numerosas patadas precisas e incluso llevó la ventaja en los intercambios de lucha cuerpo a cuerpo. Gracias a su actuación dominante, “The Notorious” se alzó con una victoria contundente.

Sin embargo, el estilo de lucha explosivo y de gran intensidad de Conor tiene un inconveniente. Si no consigue rematar el combate pronto, se sabe que su resistencia suele decaer en los últimos asaltos. Por eso, el resultado de este combate podría depender en gran medida de hasta qué punto haya mejorado su condición física de cara a su regreso.

Holloway está deseando tener una revancha

Blessed es uno de los luchadores más espectaculares de la historia de la UFC. Conocido por su increíble resistencia cardiovascular y sus implacables golpes, Max Holloway era prácticamente intocable en su mejor momento. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie y, a sus 34 años, parece haber pasado ya su mejor momento, algo que parecen reflejar sus últimos resultados. En 2024, Holloway derrotó a Justin Gaethje para hacerse con el título BMF y lo defendió con éxito frente a Dustin Poirier en 2025. Desde entonces, sin embargo, ha sufrido derrotas ante Charles Oliveira en la UFC 324 y ante Ilia Topuria en un intento fallido de hacerse con el título de peso pluma.

La motivación puede ser el mayor arma de Holloway. Además, es el luchador más activo, ya que compitió por última vez en marzo de 2026. Al no tener que soportar el esfuerzo de una brutal pérdida de peso, Blessed ha conservado su velocidad. Su ritmo implacable y su excepcional resistencia lo convierten en un rival peligroso, sobre todo si el combate llega a los asaltos decisivos.

¿Quién ganará?

Desde que se abrieron las apuestas para el combate entre McGregor y Holloway, Max ha sido considerado el favorito, pero a medida que se acerca la UFC 329, las cuotas se han ido igualando poco a poco. Actualmente, la cuota por la victoria de Holloway es de 1,49, mientras que la de McGregor es de 2,63.







*Las cuotas podrían cambiar con el tiempo

Una de las mayores ventajas de Max es que es el rival más predecible. Durante el último año, Blessed ha peleado dos veces, y ambos combates se prolongaron los 25 minutos completos. McGregor, por su parte, regresa tras un largo parón y una lesión en la pierna que podría haber afectado a su potencia de golpeo.

No obstante, “The Notorious” contará con el apoyo incondicional del público, y su carisma es más fuerte que cualquier técnica. Si McGregor vuelve a estar en plena forma, tiene todas las posibilidades de sorprender a todo el mundo. El hecho de que el combate se dispute en la categoría de peso wélter aumenta las posibilidades de victoria de McGregor. Sin las exigencias de una agotadora pérdida de peso, debería ser capaz de mantener su potencia sin sacrificar su maniobrabilidad.

El 12 de julio sabremos qué estrategia resulta más acertada. Mientras tanto, todos los aficionados al deporte que siguen la pelea UFC pueden añadir un poco de emoción al próximo combate con la oferta de bonificación de 1xBet. Haz una apuesta sin riesgo en el combate entre Conor McGregor y Max Holloway, y 1xBet te devolverá tu dinero en forma de apuesta gratis en caso de que pierdas.

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