1xBet llega al octágono: la estrella latinoamericana de UFC Carlos Prates es el nuevo embajador de la marca

1xBet ha firmado una alianza con el brasileño de UFC Carlos Prates, conocido como un auténtico “artista del nocaut”. Este acuerdo marca un nuevo capítulo para la marca en el mundo de las artes marciales mixtas y refuerza su posición en Brasil, uno de los mercados deportivos de mayor crecimiento a nivel global.

Carlos Prates representa a la nueva generación de peleadores del peso wélter y es uno de los talentos más prometedores de la división. Suma ya 6 nocauts en 7 combates dentro de UFC y es el único peleador de la organización en lograr 4 nocauts consecutivos con un solo golpe. Su estilo agresivo en el octágono, su temple y una efectividad de finalización superior al 80% le han valido el apodo de “The Nightmare”.

1xBet impulsará el crecimiento de la marca personal del peleador y lo llevará a representar a su continente en el escenario global de la UFC ante aficionados de todo el mundo. El éxito de Carlos Prates se ha convertido en un símbolo del nivel que ha alcanzado la región como una de las grandes escuelas de artes marciales mixtas, capaz de formar nuevos campeones.

“Es un gran honor para mí representar a mi región en UFC. Siento el apoyo de la gente y sé que peleo por ellos tanto como por mí. Agradezco a 1xBet por la confianza y por creer en mi potencial. Hay mucho trabajo por delante, y vamos con todo en el camino hacia el cinturón”, comentó Carlos Prates.

“Vemos esta alianza como un proyecto a largo plazo y como uno de los pilares clave de nuestro desarrollo en Latinoamérica. Estamos convencidos de que, al combinar nuestro producto líder en el mercado, herramientas digitales avanzadas y la fuerza de la marca de Carlos, llevaremos a 1xBet a nuevos niveles en Brasil.

Nuestro objetivo es ayudar a Carlos a alcanzar todo su potencial en el escenario global de UFC. Latinoamérica merece nuevos campeones, y creemos que Carlos puede ser uno de ellos”, afirmó Simon Westbury, Strategic Advisor en 1xBet.

La alianza con Prates fortalece la presencia de 1xBet en la escena internacional de las MMA. La compañía busca seguir colaborando con atletas audaces y carismáticos, capaces de conectar con los fans y ofrecer experiencias frescas centradas en el entretenimiento.

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