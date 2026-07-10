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Sinner y Zverev definirán el tercer Grand Slam del año

Los dos mejores clasificados estarán cara a cara el domingo en el Court Central de Wimbledon para coronar al campeón en la Catedral del Tenis.

Sinner, el dueño del tenis actual, se sacó de encima al mejor de la historia.

10 de Julio de 2026 18:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev definirán el título de Wimbledon tras imponerse con autoridad en las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada.

El italiano, número uno del mundo y campeón defensor, derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, mientras que el alemán superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4 para avanzar a su segunda final consecutiva de un torneo Major.

En la otra semifinal, Zverev dejó atrás un comienzo irregular frente a Arthur Fery, la gran revelación del torneo. El británico logró recuperar un quiebre y llevó el primer set al tie-break, pero el alemán impuso su experiencia para quedarse con ese desempate. A partir del segundo parcial, el número tres del mundo dominó el desarrollo con un tenis agresivo y un servicio implacable. Quebró en dos oportunidades para llevarse el set por 6-2 y, en el tercero, consiguió una ruptura clave en el quinto game para encaminar el triunfo por 6-4.



 

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