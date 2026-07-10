Sinner y Zverev definirán el tercer Grand Slam del año

Sinner, el dueño del tenis actual, se sacó de encima al mejor de la historia.

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev definirán el título de Wimbledon tras imponerse con autoridad en las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada.

El italiano, número uno del mundo y campeón defensor, derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, mientras que el alemán superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4 para avanzar a su segunda final consecutiva de un torneo Major.

En la otra semifinal, Zverev dejó atrás un comienzo irregular frente a Arthur Fery, la gran revelación del torneo. El británico logró recuperar un quiebre y llevó el primer set al tie-break, pero el alemán impuso su experiencia para quedarse con ese desempate. A partir del segundo parcial, el número tres del mundo dominó el desarrollo con un tenis agresivo y un servicio implacable. Quebró en dos oportunidades para llevarse el set por 6-2 y, en el tercero, consiguió una ruptura clave en el quinto game para encaminar el triunfo por 6-4.



