Murió uno de los creadores de "la Llama que llama"

El mundo de la publicidad está de luto por la muerte de Ramiro Agulla, uno de los publicistas más importantes de la historia argentina. Tenía 62 años. Había nacido en Río Gallegos, en 1964.

El creativo fue parte de una dupla fundamental de la publicidad: Agulla&Bacetti. Esta agencia, lanzada con Carlos Bascetti, fue una usina creativa que parió algunas de las campañas publicitarias más icónicas de la década de los '90. Entre sus hits se cuentan "La llama que llama" (Telecom) o "En tu cabeza hay un gol" (Cerveza Quilmes), además de spots para Oca, Hellman's, Renault Clio o YPF.





Pero también tuvo una intensa activa vida en la política. En 1999, con apenas 35 años, lideró la campaña que llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia, con slogans como “dicen que soy aburrido”, que captó el hartazgo de la sociedad argentina tras el paso del menemismo.

Según contó, lo redactó un fin de semana en Punta del Este. Volvió a Buenos Aires y enseguida lo filmaron. A pesar de las resistencias de algunos asesores del radical, salió al aire y fue un boom que ayudó a dar a conocer a De la Rúa al gran público.