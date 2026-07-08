Qué dijo Mirtha sobre su enfrentamiento con Tutankamón

Mirtha Legrand siempre se vuelve viral y, durante el partido de la Selección argentina ante Egipto por el Mundial 2026, no fue la excepción: los usuarios compartieron varios memes en los que se podía ver a la diva de los almuerzos junto a Cleopatra y Tutankamón. ¿Qué dijo la conductora sobre las imágenes?

los memes de la pelea volvieron tendencia a la conductora

Se sabe que Mirtha está muy bien informada con respecto a lo que sucede en el país. En este sentido, la conductora, que está cerca de cumplir los 100 años, habló con varios programas este martes y se mostró divertida al referirse a los memes que compartieron los usuarios durante el duelo entre Argentina y Egipto.

En una entrevista con TN, la periodista le consultó sobre los memes que se viralizaron y, lejos de enojarse, la conductora de La Mesaza se lo tomó con humor.

"Sí, vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia. No los vi a todos pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón; todo eso me hace gracia. Lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato. Miro todos los partidos completos y me encanta", expresó emocionada.