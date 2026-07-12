Un hombre murió de un infarto durante el Argentina-Suiza y hubo otras seis emergencias cardíacas

La tensión del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo consecuencias más allá de la cancha. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) registró siete intervenciones por urgencias cardíacas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires durante el encuentro, con un desenlace fatal.

El caso más grave ocurrió a las 23:44, cuando un hombre de 51 años murió en Paysandú y avenida Gaona. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación sin éxito y constataron el fallecimiento en el lugar.

En paralelo, el Same atendió otros seis episodios a lo largo de la noche. A las 22:41, un hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Piñero con dolor de pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo. Treinta minutos después, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en Palermo y se recuperó en el lugar. Una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos quedó inconsciente pero respirando en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, y también fue atendida sin necesidad de traslado. Ya entrada la madrugada, una mujer de 74 años con dolor precordial fue derivada al Hospital Cecilia Grierson, y dos pacientes más —un hombre de 48 años y una mujer de 38— fueron trasladados al Hospital Rivadavia. De los siete pacientes registrados, cuatro fueron hombres y tres mujeres.

Ambulancias del SAME y personal de emergencia participaron de operativos durante la noche

Incidentes durante los festejos

La madrugada del domingo también dejó un saldo de al menos trece personas con lesiones o crisis vinculadas a las aglomeraciones durante los festejos. Entre los episodios más graves se destacó el ataque a un hombre en 9 de Julio y Belgrano, que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Argerich con traumatismo encéfalo craneano por un golpe con un martillo. Minutos después, otro hombre llegó al mismo hospital con lesiones similares en la cabeza.

También se registraron traumatismos oculares, un joven de 17 años con herida de perdigón en el ojo y un hombre de 26 años con una herida cortante por un vidrio con hemorragia activa. Tres efectivos policiales que cumplían tareas de control sufrieron escoriaciones menores sin requerir derivación hospitalaria.

En Córdoba, el festejo reunió a unas 20.000 personas frente al Patio Olmos. El operativo policial se extendió hasta las 5 de la madrugada y culminó con seis detenidos por contravenciones, decomisos de bebidas alcohólicas y elementos en el espacio público, sin incidentes de gravedad.